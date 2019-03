Første test: BMW Z4 er en magelig sportsvogn

Z4: Luksus fremfor sport

Førerpladsen er velindrettet, og sædet støtter fint med mange indstillingsmuligheder. Kabinen er mere luksus end sport, men det går egentlig fint i tråd med Z4, der også først vågner op som engagerende og krævende sportsvogn i Sport- og Sport Plus-køreprogrammerne. Fokusset på luksus frem for sport er måske særligt udtalt i denne meget veludstyrede testbil. Valget af glat læder over alcantara og fladerne af blankt pianolak prikker ikke rigtig til de sportslige associationer. Interiørdesignet er også mere elegant, end det er råt.

Digitale instrumenter er også kommet til, og selv om de fungerer upåklageligt, er der et lille stykke op til de lækreste systemer fra konkurrenterne.

BMW Z4 ser moderne ud med på én gang bombastiske, men også strømlinede proportioner. Bilens to døre tegner en tydelig streg opad, hvilket efterlader et meget højt panel under døren. Det er langt fra roadsterens mest elegante linjer, men særlig rundt om bagenden begynder tingene at falde på plads. Et par indhug i hver side af bagkofangeren er med til at understrege bilens bredde, og baglygterne har også en snært af tidligere tiders Z-modeller.

BMW Z4 slører sine dynamiske kvaliteter en tand for meget i Comfort-indstillingen, men mange af dem, som køber en Z4, er næppe kede af roadsterens kvaliteter som boulevard-cruiser. Både Z4 og føreren bag rattet skal arbejde, før sportsvognen træder i sin dynamiske karakter. Personligt havde jeg drømt om, at den sportslige identitet var konstant til stede. På den anden side kan man rose Z4 M40i for sin alsidighed og vendekåbe-mentalitet