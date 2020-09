Det er ikke til at se, men BMW Z1 fylder faktisk 30 år, HURRA!

BMW Z1 – ikonet fylder 30 år

I slutningen af 80’erne mente BMW, at der skulle tænkes nyt i mærkets modelprogram, og derfor afprøvede de nye metoder. En af dem var at lade koncernens nye forsknings- og teknikafdeling udvikle en bil, som ville bringe mærket ind i 90’erne med et brag. Resultatet tog tre år at udvikle, og bilen hed Z1. “Z’et” i modelnavnet står for Zukunft – tysk for fremtid.