Se den her: BMW har gang i en helt ny, gigantisk SUV!

X8 i sportvariant med 750 hk

Fotografen, der skød ovenstående billeder, berettede også om dækmontering og motorlyd fra den kamuflerede kæmpe-SUV. Foran sad 275'ere og bagpå sad 315'ere, begge af P Zero-serien fra Pirelli.

Drivlinen lod til at være elektrificeret: X8'eren var udstyret med et Hybrid-badge, der naturligvis sætter tankerne i galop. Den umiddelbart mest logiske løsning for det bayeriske mærke, ville være at udstyre BMW X8 med den samme rækkesekser på 3,0 liter og det tilhørende hybridsystem, som blandt andet genfindes i 745e. Her er systemydelsen på 389 hk, og drivlinen tillader op til 25 km elektrisk kørsel. X8 udvikles ifølge Automedia af BMW M-sport, og derfor forventes det også, at vi ser en X8 M-topmodel med 750 hk en gang i fremtiden. Indtil da må vi nøjes med Audi Q8, der med plug-in hybrid-drivlinen producerer 462 hk.