Test: BMW X7 er en terrængående limousine

En 7-serie på stylter

Tyskerne siger selv, at X7 skal ses som en 7-serie, du kan tage med ud i terrænet. Selv om jeg nok vil tøve med at køre testbilens 22” alufælge monteret med asfaltdæk ud på andet end nyslået græs, kan jeg godt følge tankegangen. BMW ved dog godt selv, at kun en lille procentdel af denne type køretøjer får lov til at smage på terrænkørsel, men skulle du komme derud, findes en funktion, hvor du kan hæve eller sænke bilen med op til 80 mm. Har du tænkt dig at forcere floder, vil du nok være interesseret i at vide, at vadedybden er 50 cm.

Hvis du virkelig vil nyde din X7, skal du bruge den til at køre på asfalt. Noget den kan til perfektion.

Vælg en adaptiv fartpilot til X7

Den vejer 2,4 ton og har et højt tyngdepunkt, så den elsker ikke sving. De lange lige stræk på motorvejen er dens livret. Her falder den til ro ved lave omdrejninger, og den har et forbavsende lavt støjniveau i kabinen på trods af enorme hjul og høje vindmodstand. Du kan uden problemer tale med passager på den tredje og bageste sæderrække.

For den ultimative motorvejskomfort skal du huske at tilkøbe den adaptive fartpilot med køfunktion, som koster 15.625 kr. ekstra. Det gør, at du stort set kan køre bilen ved hjælp af knapperne på rattet. På den måde kan du hvile både fødder og sind, mens du cruiser et kongerige eller et kontinent på tværs.