BMW X6 giver fingeren til Janteloven, og nu skal du høre hvorfor!

BMW X6 er dyrere end en X5

Bagfra er den mindre dominerende. Den tværgående delle og de brede baglygter får bagdelen til at ligne Michelin-mandens runde ansigt. Under bagklappen finder du et højt plateau til din bagage – og med en skrående taglinje er lastrummet relativt småt.

X6 er dyrere, har mindre plads i kabinen og ingen praktisk to-delt bagklap i forhold til tekniktvillingen BMW X5, så hvad er der så tillokkende ved den?

