Vi kalder den tykke Bertha på speed! 5 grunde til, at BMW X6 M er for vanvittig

5 | X6 M har fået et tykt lag sminke, men…

Her på redaktionen har vi ret svært ved at elske designet på den rygskydende X6 med den massiv dele hen over bagdelen. M-afdelingen har dog forsøgt at få X6’eren til at se mere adræt og aggressiv ud.

Nyrerne i kølergrillen foran har fået dobbelte, blanksorte ribber, som sidder over en forkofanger med glubske luftindtag. Under de aerodynamisk optimerede M-sidespejle finder du gæller med M-emblemer og går du rundt om bilen, bliver du hilst på af fire sorte og runde orgelpiber i stedet for to trapezformerede. De rumler dybt og forurettet, når du formaster dig til at vække den brutale V8'er fra sit dvale.