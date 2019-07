BMW lancerer ny X6 med store oplyste nyrer!

Det er over 10 år siden, at den første BMW X6 så dagens lys. Den var “forgangsmand” for de coupeformede SUV’er - som BMW valgte at døbe SAV (Sports Activity Coupe). BMW X6 er blevet solgt 443.000 eksemplarer siden 2008, og til november er tredje generation klar .

Motorudvalget i BMW X6

Den nye BMW X6 tilbydes fra start i fire forskellige motorvarianter:

BMW X6 M50i med 4,4 liters V8-benzinmotor og 530 hk.

BMW X6 xDrive40i med en 3,0 liters sekscylindret benzinmotor med 340 hk

BMW X6 M50d med en 3,0 liters sekscylindret dieselmotor med 400 hk.

BMW X6 xDrive30d med en 3,0 liters sekscylindret dieselmotor og 265 hk.