Vil du sikkert frem? Så skal du have en BMW X5 Protection

BMW X5 Protection VR6 lever op til de internationale kriterier for skudsikre biler, VPAM (Prüfstellen für Angriffshemmende Materialien und Konstruktionen; Associations of Testing Institutes for Attack Resistant Materials and Constructions). Den officielle certificering er sket ifølge Guidelines for Bullet Resistant Vehicles (BRV 2009), Explosive Resistant Vehicles (ERV 2010) og PAS 300, der definerer ildkraft fra ammunition og eksplosiver.

Hvis man kører uden blå blink med ruderne oppe, er det stort set umuligt at se, at det er en skudsikker bil. Anonymitet i trafikken er essentiel, for det er ikke smart at vække opsigt, hvis man er truet.