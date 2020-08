BMW X3 ligner ikke en grøn bil, men det er det faktisk

Test af BMW X3 xDrive30e

Bilindustrien er i gang med en omfattende elektrificering, og det gælder også BMW. En af deres seneste modeller er BMW X3 xDrive30e, en plugin-hybrid, som kan oplades med kabel. Batteriet er på 12,0 kWh, hvilket giver dig en elektrisk rækkevidde på omkring 50 km. Spørgsmålet er så, om du overhovedet vil have en elektrificeret SUV fra BMW? Det korte svar er ja, og nu skal du høre hvorfor.

Den mindste BMW X3 hedder ­sDrive18d. Betegnelsen dækker over en baghjulstrukket SUV med den lille dieselmotor og 150 hk. Den koster 621.542 kr. og har et snitforbrug på 16,7 km/l. Selv om det kunne lyde fristende at købe den, er det testbilen, du skal vælge.