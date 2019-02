BMW X3 M er klar til kamp!

Der findes snart ikke dét bilmærke, som ikke har en hårdtpumpet SUV på programmet. BMW skal selvfølgelig ikke stå udenfor, og derfor har de nu lanceret BMW X3 og X4 M, som deres hurtigste SUV - indtil BMW X5 M kommer.

Det bliver den mest kraftfulde, 6-cylindrede motor nogensinde i en BMW M-model. Den nye omdrejningsvillige 3-liters motor yder 480 hk og har et drejningsmoment på 600 Nm.

Er man typen der synes at 480 hk er for lidt, har BMW selvfølgelig også en Competition-udgave klar. BMW X3 M Competition og BMW X4 M Competition, yder hele 510 hk og et drejningsmoment på 600 Nm.