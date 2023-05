Test af BMW X1: God SUV – lidt for lidt BMW

God plads alle steder

Sammenlignet med konkurrenterne i klassen er kabinen rummelig på alle pladser. Det gælder også de elektrificerede udgaver. Det er utroligt, hvordan BMW formår at placere batterierne helt umærkeligt i bilens kabinen, selvom bilen ikke fra starten af er designet til at være en elbil.

Bagsædet er let tilgængeligt, voksne sidder godt og det er let at montere barnestole.

Bagagerummet er på 495 liter, hvilket også er i den øvre ende for klassen. Rummet er regulært, og under bunden er der et dedikeret rum med plads til ladekabler, men ikke meget mere.

Førerpladsen er som udgangspunkt velindrettet med en forholdsvis høj førerposition, som giver fint overblik over bil og trafik.