BMW vil betale dig for at køre pænt i København

Få dobbelt op på point

For at understøtte incitamentet til at køre mere grønt, indfører BMW fra og med marts et bonussystem, der opregner, hvor meget bilen har kørt på el.

Føreren optjener et point for hver kilometer, der er tilbagelagt elektrisk, og for de definerede eDrive-zoner får man dobbelte point. De optjente point kan bruges til opladning på BMW’s ladenetværk.

Ifølge BMW er der tale om verdens første bonusprogram for førere af plugin-hybrid-biler.

BMW har indført BMW eDrive-zoner i 138 byer i Europa. Der forventes yderligere 30 byer i løbet af 2022, heriblandt Københavns miljøzone.

De øvrige miløzoner i Danmark findes i Frederiksberg, Aarhus, Odense og Aalborg og vil blive til BMW eDrive zoner i løbet af 2022.