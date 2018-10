BMW: "Vi har verdens bedste dieselmotor"

De seneste år er diesel blevet kaldt satans brændstof. Flere og flere producenter skifter retning, og udfaser dieselmotoren til fordel for benzin, hybrid og elbilsteknologi. Det er godt for miljøet, men sammenlignet med benzinmotoren, har dieselmotoren fået en uforholdsmæssig hård medfart.

Meget af det skyldes helt sikkert den store dieselskandale, som VW satte gang i. Men faktum er, at dieselbiler er blevet lagt unødvendig meget for had. Det mener BMW også. I sidste uge interviewede det australske magasin, GoAuto et af BMW’s bestyrelsesmedlemmer, Klaus Froenhlich, som synes, at dieselmotoren har fået alt for meget kritik.

Diesel er ligeså godt som benzin

Det var også under dette interview, at han proklamerede, at BMW havde markedets bedste dieselmotor, og de bestemt ikke har nogen planer om at skrotte dem lige foreløbig. Froenhlich mener, at dieselmotoren fortsat er ligeså relevant som benzinmotorer, og det vil den være langt ud i fremtiden.

BMW har i de seneste år investeret i udviklingen af endnu bedre dieselteknologi og har tilmed markedets kraftigste dieselmotor, i form af den 400-hestes M50d-motor. Men Froenhlich erkender også, at motorer som disse, går en svær fremtid i møde, da det bliver svært at få en fornuftig økonomi ud af dem, og kundegruppen er smal, hvilket gør det mindre fordelagtigt at investere i udvikling på dette område.

Han peger i stedet på deres mindre motorer med fire og seks cylindre, som stadig har et udviklingspotentiale, når det kommer til forbedret brændstofsøkonomi.