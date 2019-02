BMW tester eldrevet SUV i det nordlige Sverige

Den kamouflerede bil testes på snedækkede veje og ismasser, hvor lave temperaturer og minimal friktion giver værdifuld indsigt og erfaring. Den lave friktion på sne og is betyder, at samarbejdet mellem firehjulstrækket og de elektroniske støttesystemer kan testes under ekstreme forhold.

Den ujævne og ru overflade, som man blandt andet møder på de frosne grusveje omkring Arjeplog, er også et godt udgangspunkt for test af undervogn og affjedring.

BMW iNext får intelligent batteristyring

Samtidig bliver elmotoren, højspændingsbatteriet og kølesystemet testet i forbindelse med den nordiske vinterkulde. Her lægges vægt på at udvikle et energistyringssystem og klimaanlæg, som tackler de udfordringer vores klima byder på - uden at den elektriske rækkevidde bliver påvirket mere end nødvendigt.

Både styringen og bremsesystemet finjusteres under en række forskellige forhold. Den energi, der opnås ved bremsning, vil for eksempel variere under forskellige kørselsforhold. Derfor testes BMW iNEXT også på snedækkede grusveje, såvel som på tør asfalt og spejlblank is.

BMW tester selvkørende teknologi

BMW iNext bruges også til at teste selvkørende systemer. I ”Boost”-funktionen er det føreren, som sidder i førersædet, mens ”Ease”-funktionen lader den autonome teknik tage over. Meldingen fra BMW er, at biler, der i højere grad vil kunne overtage styringen under visse forhold, om få år vil spille en betydeligt større rolle end i dag.