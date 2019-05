På biludstillingen i Frankfurt i 1989 var der ingen tvivl om, at BMW stjal rampelyset fra alle de andre. Bilen i centrum var den helt nye 8-serie, der skulle sidde som flagskibet i det bayerske modelprogram. Her fik du en langstrakt coupékarrosse med de klassiske BMW-detaljer serveret på en ny måde. Under den lave motorhjelm var monteret en 5-liters V12-motor med 300 hk. Modellen kom på gaden i 1990, og allerede få år efter skulle der lidt ekstra krydderi under hjelmen.