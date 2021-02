BMW svarer igen på designkritik: OK Boomer

Skarpskydningen fortsætter med både passiv og direkte aggressivitet fra begge parter. I et nyligt interview med Auto Express, siger BMW, at de også til dels bruger sociale medier til kvalitetssikring af design:

"Jeg venter til global evaluering med sociale medier. Vi kigger på og analyserer data. Hvor kommer det fra? Er designet elsker?" siger vicedesigndirektør Adrian van Hooydonk til Auto Express

Mange kommenterer dog stadigvæk, at de føler at BMW overhører og ignorerer deres kundesegment. Det illustreres godt i BMW's reklamefilm med navnet 'What's your reason not to change? The first-ever BMW iX.' Her vises en køretur, der bliver forstyrret af svævende Twitter-beskeder. På symbolsk vis vifter karaktererne beskederne væk, frem for at tage stilling til indholdet. BMW siger også i førnævnte interview, at de ikke har tænkt sig at lave designændringer på BMW iX.