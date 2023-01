Vildt BMW-projekt skulle slå Porsche og Ferrari

S70/2 hedder kraftværket

Og det er så også her, hvor det bliver lidt interessant. For selv om BMW selv kalder motoren i BMW M8 Prototypen for S70/2, hvilket er samme betegnelse som den motor, de leverede til McLaren, da de smed den i hyperbilen F1, så lader det stadig til at være to forskellige kraftværker, i hvert fald hvis du spørger eksperterne over hos DriveTribe.

Der er dog enighed om blandt eksperterne, at BMW brugte sine erfaringer med M8 prototypen til at skabe maskineriet i McLaren F1.