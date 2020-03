Har din BMW M8 også brug for 820 hk og 1.000 Nm, så ring til G-Power!

1.000 Nm!?!

For til de, der tør, gemmer G-Power på noget af et finalenummer. Tunerne har nemlig formået at hente hele 820 hk og 1.000 Nm i "stage 3"-programmet. Det kan lade sig gøre, fordi man ud over motorstyringen og et udstødningssystem i titanium også har skiftet ud i de dobbelte turboer på den store V8.

Desværre har G-Power ikke sagt noget om, hvor hurtig deres M8 rykker ud af starthullerne. Men det går nok ikke langsomt.

Intet er selvfølgelig komplet uden tunernes Hurricane RR-hjul 21”. Så det krydsede vi selvfølgelig også af på ordresedlen… Hvis vi nogensinde kom i nærheden af sådan én.