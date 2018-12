BMW M550i løber med titlen som: Årets “sleeper”

Hvis du er i markedet for en lynhurtig bil og gerne vil undgå drabelige vinger og spoilere på størrelse med en kommode, så tag et nærmere kig på bilen her. M550i er en mildere og billigere udgave af M5, men det dér med mildt glemmer man alt om, når V8-motoren er driftsvarm, kørestilsvælgeren står i Sport+, og vejen er fri.

Antrittet er voldsomt. Man skulle tro, at en køreklar vægt på næsten to ton og 5-seriens størrelse ville lægge låg på festen, men det er der ikke tale om. Med ekstremt effektivt firehjulstræk og en næsten hysterisk speederrespons i Sport+ hugger den store metalblå sedan til som en sur sværvægtsbokser.

Hurtigere end den gamle M5

0-100-tiden er hurtigere end i den foregående generation af M5, og med fire sekunder rent er vi på kanten af Tesla’s territorie. I svingkombinationer kan man fysisk mærke, hvor godt bilen føler sig under pres. Der skal køres morderligt hurtigt, før bilen krænger, og presser man den ud over al rimelighed, skrider den først let med bagenden, og så over alle fire hjul samtidigt (du skal over 90 km/t i et 90-graders sving, før det bliver aktuelt).

Det sker helt lineært, så det er bare at give endnu mere gas og styre kontra. Bliver man overmodig, retter bilen selv bagenden ind, så man undgår potentielt livsfarlige snurreture (vi slår aldrig ESC-systemet helt fra på offentlige veje, men det kan lade sig gøre ved at holde knappen nede i mere end tre sekunder).