Her er den nye BMW M5, men hvad er forskellen i forhold til den gamle?

M5 Competition fortsætter

BMW har netop præsenteret en ny og faceliftet variant af mærkets 5-serie (som du kan læse mere om hér), og det betyder, at M5'eren også skal have lidt kærlighed. Vi kan dog allerede nu godt indrømme, at der ikke er sket det store, men det gør nu heller ikke det store, for BMW M5 og ikke mindst M5 Competition (som vi brænder dæk af på i artiklen hér!) er bare nogle fantastiske bøllebiler. Så der er grundlæggende ikke lavet om på BMW M5, hvilket vi egentlig er helt tilfredse med.

Nå, men I får lige et run-down af de små nyheder, der så følger med alligevel...