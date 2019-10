Brugt bayersk superhelt med 400 hk og plads til hele familien

BMW M5 E39, en født klassiker

Fra det øjeblik, du drejer nøglen og hører startermotoren hvine, ved du bare, at den her bil er noget specielt.

En række lysdioder i omdrejningstælleren fortæller mig, at jeg skal passe på med at trykke for hårdt på speederen, før motoren er varm. Jeg holder mig pænt på dydens vej og starter med at nyde den afslappede side af dette køretøj. Kabinen er fyldt med læder, og et klimaanlæg sørger i stilhed for at holde en fast temperatur. Motoren giver ikke megen lyd fra sig, men det burde den heller ikke, for der er ingen grund til at komme over 2.000 o/min i byen.

BMW M5 i E39-generationen kom til verden i 1998, hvor den med det samme fik konkurrenterne fra Audi og Mercedes til at klappe i. Klassen for super-sedaner var nemlig i fuldt flor i 90’erne, men BMW’s M-afdeling lukkede munden på dem, da de så antallet af hestekræfter: 400 hk. Dette sendte med ét supersedanerne ind i en ny liga, og BMW M5 var i front.