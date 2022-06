Her er BMW’en, vi har ventet på i 50 år!

BMW har lavet en prototype tidligere

BMW har dog leget med tanken tidligere. Da BMW M3 E46-generationen blev præsenteret, lavede fabrikken faktisk en M3 Touring prototype, som dog blev holdt hemmelig for offentligheden. Det var først over et årti senere, at BMW fortalte offentligt om prototypen og viste billeder af den. Det er netop den bil, du kan se på billedet herunder.