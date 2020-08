Nu bekræfter tyskerne! Endelig kommer BMW M3 som stationcar

M3 Touring skal nu testes på vejene

Den nye BMW M3 er endnu ikke præsenteret, men du kan læse mere i denne artikel om, hvad du har i vente. I forhold til Touring-varianten, som først er klar på et senere tidspunkt end M3 og M4, der bliver lanceret i september, vil BMW ikke løfte sløret for andet end, at vi kan forvente at se forklædte prototype køre rundt i området omkring Garching i Tyskland, hvor M-afdelingen har til huse men også omkring Nürburgring.

Kommer du på de kanter, så husk lige at have dit kamera parat, så du med det samme kan sende en stribe fotos ind til Bil Magasinet's redaktion. Vi kan nemlig ikke vente med at finde ud af, om M3 Touring, bliver udstyret med de samme kaninpløkker i munden, som den nye 4-serie har.