Yes! Den nye BMW M3 er nææææsten klar, her er ALT, hvad vi ved

En ny BMW M3 og M4 er snart klar

BMW er næsten klar til at præsentere sin nye generation af BMW M3 og M4, og det er dem, vi skal kigge lidt på i denne artikel. BMW ved godt, at der sidder tusindvis af M-fans over hele kloden og venter i spænding (ja, hele Bil Magasinets redaktionen går i hvert fald og tripper på at få lov til at se den – og ikke mindst prøve den – sidelæns gennem et sving selvfølgelig...). Derfor har BMW nu valgt at løfte en smule af sløret for, hvad der kommer til at ske med den nye generation af BMW M3 og M4, som bliver endeligt præsenteret til september.

