BMW M3 CSL - muligvis den bedste M3 nogensinde!

CSL behøver ingen trafiksikker lak eller en enorm hækvinge for at for at fange din opmærksom. Som den sidder der, lavt og muskuløst på asfalten på de specielle 19” BBS fælge, dækket af brede skærmkanter og de brede CSL-kofangere med kulfiberindlæg ligner den en hård hund.

Jeg vækker motoren for anden gang i dag og gør det vigtigste næst efter at spænde sikkerhedsselsen og trække vejret: Aktiverer midterkonsollens Sport-knap, der skærper speederesponsen, speeder kommunikationen med gearkassen op og vigtigst: åbner det spjæld ude i indsugningen, der ellers får motoren til at lyde artig under 6.200 o/min.