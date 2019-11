BMW M2 CS - behøver man mere?

BMW M2 CS er udstyret med et sæt specielle 19” fælge, der er lettere end et sæt standard M2-fælge. En forfælg kun vejer ni kg og en bagfælg vejer ti kg.

For at sikre de mest sportslige køreegenskaber er de guldlakerede fælge forsynet med et sæt Michelin Pilot Sport Cup 2-dæk. Standard leveres den med stålbremser, men de kan også opgraderes til et sæt kulfiber-bremser.