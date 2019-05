BMW-kunder er de mest tilfredse for 8. år i træk

FDM og Loyalty Group har netop offentliggjort resultatet af deres årlige kundetilfredshedsundersøgelse AutoIndex, og BMW indtager igen førstepladsen som bilmærket med de mest loyale og tilfredse kunder i Danmark.

BMW slår desuden rekorden med den højeste score nogensinde med 920 indekspoint ud af 1.000 mulige.

Mere end vi kunne håbe på

”At tage titlen for ottende gang i træk og ovenikøbet med rekordhøj score er næsten mere, end vi kunne håbe på. Vores autoriserede samarbejdspartnere arbejder hårdt hver eneste dag for at levere den bedst mulige service over for vores kunder, og derfor er det en meget stor fornøjelse, at vi igen har formået at rykke os i positiv retning,” siger administrerende direktør hos BMW Danmark, Jan Askholm, i en pressemeddelelse.

Vi er gået frem på både salgs- og værkstedsoplevelsen med hhv. 4,0 og 2,8 procent. Det er netop her, at kundeoplevelsen har så stor betydning, og derfor er det meget tilfredsstillende, at vi har formået at løfte det i forvejen høje niveau,” lyder det.