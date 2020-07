Video: Se BMW præsentere den nye, elektriske iX3

BMW iX3 er netop blevet præsenteret og slutter sig til tyskernes udvalg af elbiler, der indtil videre ikke er synderligt stort men bl.a. tæller den fine i3, som vi her på Bil Magasinet har langtidstestet – læs mere her.



BMW iX3 kan køre op til 460 km mellem ladestationerne, og det forventes, at el-SUV'en lanceres i Danmark i starten af 2021. Batterikapaciten er på 80 kWh, og den høje tyske elbil kan lade med op til 130 kW under optimale forhold. iX3's elmotor yder 286 hk og 400 Nm, sidder på bagakslen og giver BMW'en baghjulstræk.



Læs mere om BMW iX3 her.



Herunder kan du se BMW's egen videopræsentation af BMW iX3.