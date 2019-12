BMW iX3 er allerede klar til næste år

BMW iX3 er udviklet med femte generation af BMW’s eDrive-teknologi. Elmotoren i den baghjulstrukne iX3 leverer 286 hk og et drejningsmoment på 400 Nm. Rækkevidden lyder på mere end 440 km på én opladning i henhold til WLTP-kørecyklussen.

For at undgå at reducere pladsen for både passagerer og bagage i iX3 sammenlignet med den almindelige X3, har BMW placeret højspændingsbatteriet fladt i bilens gulvkonstruktion. Batteriets kapacitet er på 74 kWh og bilen kan hurtiglades med op til 150 kW.