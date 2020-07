Baggrund om ny elbil: BMW iX3 får 286 hk og næsten 500 km rækkevidde

To udstyrsversioner af BMW iX3

BMW iX3 Charged har blandt andet 19" aluminiumsfælge, elektrisk justerbare lædersæder, panoramasoltag, tagræling, adaptiv undervogn, BMW Live Cockpit Professional og navigationssystem, Driving Assistant Professional, Parking Assistant, metallak, sportslæderrat, automatisk bagklap, trådløs opladning af mobiltelefonen, Ambient interiørbelysning, LED-forlygter samt Apple CarPlay og Android Auto.

BMW iX3 Charged Plus har herudover 20" aluminiumsfælge, elektrisk justerbare lædersportssæder med lændestøtte, komfortadgang (nøglefri betjening), Acoustic glazing (optimeret akustisk lyddæmpning), BMW Iconic Sounds Electric, adaptive fuld-LED forlygter med fjernlysassistent, Parking Assistant Plus, Head-Up Display, Harman Kardon Surround højttalersystem samt Gesture Control (styring af infotainmentsystemet med håndbevægelser).

Til begge versioner kan man tilvælge anhængertræk. Bilen kan trække 750 kg.

Opdateres trådløst

BMW iX3 opdateres trådløst, hvilket åbner for at købe nyt udstyr og tjenester efter, at bilen er leveret. Bilen kan opdateres på to måder: Enten ved direkte download via bilens integrerede SIM-kort, eller gennem en smartphone og BMW Connected appen.

Serieproduktionen af BMW iX3 starter senere på sommeren. Lanceringen vil først starte i Kina, og derefter udvalgte europæiske lande, herunder Danmark, som får sine første biler leveret i starten af 2021.