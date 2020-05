PAS PÅ TESLA! Bag camouflagen gemmer sig fremtidens fuldt elektriske SUV fra BMW

BMW’s flagskib indenfor selvkørende teknologi

Tyskerne har bekræftet at iNext kommer med en batteripakke, der skulle gøre det muligt at køre op til 600 km før den skal bruge mere el-juice. iNext vil være BMW’s flagskib, når det kommer til selvkørende teknologi, da den vil nå Level 3 autonomy.

Hvis det er tilfældet, vil bilen kunne køre uden førerens hænder er på rattet, men vil give besked, hvis føreren er nødt til at overtage styringen, fordi forholdene viser sig at være for udfordrende.