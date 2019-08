BMW viser første glimt af ny elbil

100 forseriebiler til test

Allerede nu er fabrikken dog i fuld gang med forberedelserne til produktionen. Det foregår på BMW’s bevogtede udviklings- og innovationscenter midt i München. Her produceres BMW’s prototyper længe, før de endelige modeller lanceres

Med et samlet areal på 100.000 m2 er anlægget arbejdsplads for 850 mennesker, som netop nu er i gang med at bygge op til 100 prototyper af BMW iNEXT, før serieproduktionen starter.

De mange forseriebiler bliver brugt til test og tilrettelægning af selve produktionen. Systemer og maskiner skal programmeres og kalibreres til at blive så nøjagtige, at de kan operere med detaljer helt ned til 100 mikrometer.