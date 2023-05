Spritny BMW i5 er veganer-venlig og "billig"

Ottende generation af BMW 5-serie er 100 pct. elektrisk

Det er over 50 år siden, at den første BMW 5-serie kom på markedet. Siden da er det blevet til syv generation og over 10 millioner solgte eksemplarer. Nu er ottende generation klar og vi har været så heldige at få et smugkig på den nye BMW i5, der kommer på markedet til oktober i år.

Modsat Mercedes, som har valgt at lave deres elbiler i unikke design, der i højere grad adskiller sig fra modeller med forbrændingsmotor, har BMW valgt at lave en ny 5-serie, som både kan fås som en i5 med elmotor, en 5-serie plugin-hybrid med el- og benzinmotor eller med en god gammeldags dieselmotor i en BMW 520d.

Sammenlignet med forgængeren er den nye BMW 5-serie er blevet 9,7 cm længere, 3,2 cm bredere og 3,6 cm højere. Akselafstanden er øget med to centimeter, så den ny måler 300 cm. Bagagerummets sluger er på 490 liter i BMW i5.

Selvom den er vokset, er BMW i5 fortsat mindre end sin nærmeste konkurrent Mercedes-EQ EQE, som har en akselafstand på 312 cm.

Til gengæld er bagagerummet en anelse større i BMW i5, her må man nøjes med 430 liter i EQE.