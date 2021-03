BMW har restaureret verdens eneste E31 M8

Faktisk har BMW lovet, at vi får lov at se E31 M8 prototype på vejene. Vejret skal bare lige være til det først.

Og selvom vi næsten ikke kan vente med at se – og høre – den højrøde top-8’er, forstår vi godt BMW’s overvejelser. Der findes nemlig kun dette ene eksemplar i hele verden, hvilket der egentlig også er en meget logisk forklaring på.

Da M8’eren stod færdig, trak de øverste chefer nemlig stikket på projektet. Bilen ville være alt for dyr at sende i produktion, lød vurderingen dengang. M-folkene nåede ikke engang at vise M8 frem for offentligheden, før de fik besked på at pakke den væk.

Der skulle gå 18 år, før BMW ville fortælle, at man i 1992 havde planer om at sende en 8 Serie med M-logo og 640 hestekræfter fra en 6,1-liters V12 på gaden. Det skriver Boosted.dk.