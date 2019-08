BMW: "Derfor har vi designet den nye 1-serie så sporty som muligt"

Den nye BMW 1-serie er et paradigmeskift for entusiasterne. Er du ikke entusiast, kan du ånde lettet op og være ligeglad med, at baghjulstrækket er skrottet på den kompakte hatchback. For med indførelsen af en konstruktion med mulighed for for- eller firehjulstræk er der flere positive afkast.

BMW 1-serie var en prøveballon for den tyske bilkoncern, da den i 2004 blev den hidtil mindste model i programmet og indførte en hel klasse af biler under hjørnestensmodellen, 3-serie.

Egentlig afløste 1-serien en lidt kikset udgave af 3-serien, som hed Compact, og som rundt regnet var af samme type og størrelse – men nu skulle benene bære eget navn og en række af modeller. Succesen udeblev ikke, og frem til nu har ca. 2,5 mio. eksemplarer forladt produktionshallerne.

Dropper det karakteristiske baghjulstræk

Spol kalenderen frem til 2019, og endnu en prøveballon skal opsendes. Den største ændring fra de to forrige generationer af 1-serier er BMW’s valg om at droppe bilens og mærkets karakteristiske baghjulstræk.

Helt nyt for BMW er for- og firehjulstrækket dog ikke, da den nye 1-serie låner platformkonstruktion, kaldet UKL, hos den højere kompakte SUV, X1-modellen.

Blandt de store gevinster ved den nye konstruktion er bedre kabineplads – særligt ved bagsæderne der dog fortsat må leve med en kardantunnel i gulvet, da xDrive-firehjulstrækket er en mulighed på hatchbacken.

Men hvad med designet? Vi tager fat i Sebastian Simm, der er project manager for BMW 1-serie Design, for at høre, hvordan BMW kan være både moderne og have mærkets historie med sig på samme tid.