BMW-boss langer ud efter Tesla

En tysk sviner

Tesla har unægteligt haft et teknisk forspring på elbiler, men hullet er så småt ved at lukke i takt med, at flere og flere af de etablerede mærker introducerer modeller, der kan konkurrere både på pris og rækkevidde.

BMW har netop sendt to el-drevne modeller på markedet, og de ligner begge, at de er sat i verden med det specifikke formål at konkurrere med Tesla:

BMW i4 er en direkte konkurrent til Tesla Model 3 , mens BMW iX er en konkurrent til Tesla Model X - sidstnævnte er i øvrigt BMW’s første bil til at være udviklet som ren elbil siden BMW i3.

På en konference langede BMW’s topchef ud efter Tesla - dog på en meget afdæmpet, tysk manér:

“Forskellen på os og Tesla er vores standarder for kvalitet og driftsikkerhed,” sagde Oliver Zipse onsdag ifølge Bloomberg .

“Vi har forskellige målsætninger om kundetilfredshed,” fortsatte han.