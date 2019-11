BMW bekræfter vigtige detaljer om ny M3

Flere og flere af BMW’s M-modeller bliver leveret med firehjulstræk og automatgearkasse. Det er forbandet effektivt, men ikke altid den sjoveste vej fra A til B.

Ifølge Road & Track er der godt nyt for dem med hang til baghjulstræk og manuelt gear. Under den internationale biludstilling i Los Angeles i sidste uge har de interviewet bossen fra BMW’s M-afdeling, Markus Flasch. Han bekræfter, at den nye BMW M3 og M4 vil kunne fås med baghjulstræk og manuelt gear. Den vil selvfølgelig også kunne fås med automatgearkasse og firehjulstræk.

De vinker dermed farvel til dobbeltkoblingsgearkassen, DCT, som ellers var at finde i den gamle M3 og M4.

Folk efterspørger firehjulstræk

Ifølge Markus Flasch er man ved at nå grænsen for, hvor mange kræfter baghjulene kan håndtere. Han påpeger derudover, at flere og flere forbrugere efterspørger firehjulstræk, hvilket BMW bliver nødt til at imødekomme.

BMW’s M-afdeling har lært meget af udviklingen af den nye BMW M5, og det tager de med videre i M3 og M4. Derfor vil en “standard” M3 og M4 også blive leveret med en 8-trins automatgearkasse og xDrive-firehjulstræk.