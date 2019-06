BMW er gået på Porsche Panamera-jagt

BMW 8-serie Gran Coupé er som navnet antyder - en stor coupé, med fire sæder. Den overtager dermed også stafetten fra den gamle 6-serie Gran Coupé, som blev sendt på pension sidste år. Det er ikke svært at se slægtskabet mellem den 2-dørs coupé og denne 4-dørs coupé. Den nye Gran Coupé deler en del detaljer med BMW 8-serie Coupé og Cabriolet.

Langt større end coupéen

Men der hvor tingene for alvor ændrer sig, er fra B-stolpen og bagud. Akselafstanden er 3.023 mm, hvilket er 201 mm længere end Coupé-udgaven. Bilens totale længde er 8.082 mm og dermed 231 mm længere end Coupéen. For at proportionerne skal hænge sammen, er den også vokset 30 mm i bredden. Sidst men ikke mindst er den også blevet 61 mm højere.