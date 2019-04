Første test: Den topløse BMW 8-serie gør (næsten) coupéen overflødig

Hvorfor skal jeg vælge den åbne udgave?

Det kan virke som blasfemi at gå imod formen på den sagnsomspundne BMW 8-serie, der tilbage i 90’erne udelukkende blev produceret som coupé. Men tiderne ændrer sig og faktisk giver nutidens 8-serie bedre mening uden tag.

BMW har valgt et foldetag i stof for at holde vægten og tyngdepunktet så lavt som muligt. Fra lukket til åben tager 15 sekunder og udsigten til åben himmel gør kun oplevelsen af 8-serien endnu bedre.

Lydsporet fra de otte cylindre i M850i har nu direkte adgang til øregangene, når der skal cruises rundt i landskabet. Til de lange ture kører du blot taget på, som du ikke bemærker er af stof. Støjniveauet er holdt på et absolut minimum. 8-serien er mere cruiser end sportsvogn og til dét formål, fungerer åben vogn bare godt.