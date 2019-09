Første test: BMW 8-Serie Gran Coupé er det sportslige flagskib med plads til familien

Hvordan kører den nye 8-Serie Gran Coupé?

Det kan du læse om i et kommende nummer af Bil Magasinet, men du kan få et par overskrifter her. Vi har kørt en 840i Gran Coupé benzinvariant med 340 hk, baghjulstræk og medstyrende bagaksel fra ekstraudstyrslisten.Bilen føles enorm på de første kilometre, men den vellydende rækkesekser og en smidig automatgearkasse sætter resolut skub i bilen, når du træder på speederen. 0-100 km/t klares på 5,2 sek. og der skulle være kræfter nok til en topfart på 250 km/t. På motorvejen er den her BMW på hjemmebane, men den siger heller ikke nej til en afstikker på sjove vej.På de små, snoede veje glemmer man at denne 8-serie har et stort bagsæde på slæb. Den er ligeså let at placere på asfalten som coupéen. Deten stor og tung bil, men måden den styrer villigt ind i sving, og kan forlade dem kækt igen med et lille svirp med bagvognen, får den til at føles adræt trods sin størrelse.