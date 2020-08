Den her 7-serie har en V16-motor og blev skabt i al hemmelighed af BMW

Gemte V16-våbnet væk

BMW følte dog aldrig, at Mercedes blev så farlige, at de behøvede at smide deres V16-våben ind i kampen, og flere andre aspekter var også inde over i beslutningen om, ikke at gå videre med "Project Goldfisch". I dag hygger bilen sig i BMW's garage, hvor den dog aldrig startes op. Det var tydeligt, at BMW-folkene frygtede, at der ville gå noget i stykker, og at det ville blive umuligt, at få motoren fikset, da der kun er dette ene kørende eksemplar i verden.