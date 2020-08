Hey, Mette Frederiksen! Her er er et bud på din næste øko-luksusbil

Kan BMW 745e betale sig?

Det kræver, at du har mulighed for opladning enten i privaten eller på arbejdet – og helst begge steder, hvis du har over 40 km. i din daglige kørsel. Da 745e ikke kan hurtiglades tager en fuld opladning omkring 4,5 time med maksimalt 3,7 kW.

For at vi ikke skal køre rundt i hybridbiler med flade batterier, og unødig overvægt, er BMW på vej med ’BMW Points’. Det fungerer som et reward-system, som vi kender det fra eksempelvis flyselskaber. Jo mere du kører på el, des flere points tjener du. Pointene kan bruges på gaver som eksempelvis en gratis opladning.

På de længere rejser hjælper intelligent navigation med at håndtere forbruget for dig. Indtastes en destination i navigationen sørger bilen for, at den mest effektive kombination af el og benzin benyttes. Har du for eksempel et langt motorvejsstræk inden en byzone gemmes elforsyningen, til du når bygrænsen.