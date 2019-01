BMW 7-serie får gigantisk forkromet kølergrill

Fronten er redesignet for at give bilen et mere markant udtryk. BMW-nyrerne er vokset 40 pct. i forhold til forgængeren, og den nye motorhjelm har et større BMW-logo.

Nyheder omfatter en ny bakkeassistent (Reversing Assistant), som er en del af standardudstyret. Assistenten kan automatisk bakke bilen, hvor pladsen er trang.

Systemet registrerer - med en hastighed op til 36 km/t - de sidst kørte 50 meter, og kan derved selv bakke bilen tilbage gennem smalle og kringlede passager i for eksempel et parkeringshus eller på en færge.

Mere intelligent fartpilot i 7-serien

Den aktive fartpilot, som er en del af tilvalget Park Assistant Professional-pakken, kan tilpasse hastigheden på den planlagte rute ved hjælp af data fra navigationen. Bilens hastighed tilpasses automatisk til kurver, kryds og rundkørsler. Via registrering af trafikskilte tilpasses hastigheden til hastighedsbegrænsninger på vejen forude for at sikre en effektiv overgang mellem de forskellige hastighedsniveauer.