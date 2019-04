Første test: BMW har gjort 7-serien sommerklar med en ekstra stor grill

Hvor er vi?

Middelhavsklima passer godt til bilpræsentationer. Vi er taget til Portugals mest sydlige punkt tæt ved byen Faro.

Hvad er nyt i BMW 7-serie?

Når BMW viser sine facelift kan det ofte være svært at spotte det nye. Det er dog ikke tilfældet med seneste opdatering af 7-serien. 41% af alle solgte 7-serier på verdensplan bliver solgt til Kina og Kineserne har derfor haft stor medbestemmelse på det nye design – og de har ikke holdt sig tilbage.

I Kina handler det om at skille sig ud og vise sig frem så BMW har blandt andet gjort kølergrillen – de ikoniske nyrer – 40% større end på forgængeren. Du kan selv vurdere om det er god stil eller ej. Under alle omstændigheder synes vi, at nyrerne ligner en mere integreret del af resten af bilen, når M-pakken (til 135.000 kr.) er monteret. For at få plads til kæmpe-grillen er fronten gjort 5 cm højere, som kun gør 7-serien endnu mere fremtrædende.