Brug for en praktisk men sjov bil? Mød den nye BMW 6-serie Gran Turismo

Ingen plugin hybrid i 6-serie Gran Turismo

I modsætning til BMW's nye 5-serie, kommer 6-serie Gran Turismo ikke med muligheden for at vælge en plug-in hybrid variant, selv om de to modeller egentlig er baseret på samme teknik. Det kan have noget at gøre med, at BMW 6-serie Gran Turismo kun produceres i en under tiendedel af det antal eksemplarer 5-serie sælges i.