Derfor er en plugin hybrid med 6 cylindre bare bedre

Hvad er 545e's elektriske rækkevidde?

Den elektriske rækkevidde er opgivet til knap 50 km, hvilket stemmer meget godt overens med vores oplevelser på testruten omkring München. Ruten bærer dog præg af at være meget by- og landevejskørsel og ikke meget motorvej, som er slem til at sluge rækkevidden i hybrid- og elbiler.

De endelige forbrugstal er ikke officielle endnu, men BMW forventer mellem 41,7-58,8 km/l for 545e. Til sammenligning går den 4-cylindrede 530e mellem 45,5-62,5 km/l. Det er tal, der er svære at få noget ud af, da dit forbrug afhænger af, hvor meget du har mulighed for at ladebilen. Dit kørselsmønster betyder altså rigtig meget i en plugin-hybrid.

Den faceliftede 5-serie i sig selv har fået nye nyrer, nye forlygter med mulighed for Matrix- og BMW’s laserlys, som kan lyse op til 650 meter! Baglygterne er også nye og nu med 3D-effekt. Du kan få mange flere deltajer om 545e i det kommende nummer af Bil Magasinet, som du kan bestille abonnement på hér, men vi er dog ikke helt færdige endnu.