Det ligner kanintænder, men i virkeligheden er det den nye BMW 4-serie coupé!

BMW 4-serie Coupé, velkommen!

Endelig er BMW klar til at vise os mærkets nye 4-serie Coupé, og selv om vi var forberedt på, at den ville blive udstyret med et ordentligt sæt kaninpløkker i munden (som vi skrev om tidligere hér!), skal vi stadig lige vænne os til udseendet.

Meeeeen efter bare et par minutter, er vi dog også klar over, at den nye BMW 4-serie Coupé alligevel har nogle tydelige kvaliteter, som vi kigger nærmere på her i artiklen.