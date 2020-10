Så kom den topløse 4'er: Tjek BMW's nye cabriolet

Nyt "tag" på 4-serie Cabriolet

Den flotte profil fra 4-serie coupeen er videreført til cabrioleten. Den største ændring fra seneste model er at taget er af stof i stedet for et fast foldetag i aluminium.

Stoftaget er ca. 40 pct. lettere end det faste foldetag fra tidligere, men risikoen er så at der er mere støj i kabinen. BMW har gjort deres ypperste for netop at mindske støj i kabinen med glat overflade og aerodynamiske proportioner, for os ligner taget et stoftag som alle andre.

Stoftaget fås i to forskellige farver – som standard i sort, men kan også bestilles i "Anthracite Silver".