Digitale instrumenter (BMW Live Cockpit Plus), Apple CarPlay og Android Auto er standard, og bilen opdateres trådløst.

BMW M440i xDrive Gran Coupé og de to dieselvarianter har mild-hybrid-teknologi med en 48-volts starter-generator, som muliggør regenerering af bremseenergien samt et yderligere batteri til at opbevare energien. Dette giver en boost-effekt på 11 hk, der kan bruges ved acceleration. Systemet forbedrer samtidig komforten ved igangsætning. Alle varianter har 8-automatgearkasse.