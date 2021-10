BMW 3-serie plugin er mest bil for pengene

Der er ballade på Bil Magasinets Facebook-side, hvis man anbefaler plugin­-hybriden som et godt køb af BMW 3-serie. Opfattelsen er, at det er hærværk at montere et grotesk tungt batteri i bunden af en bil, der netop er kendt for at kunne danse fra sving til sving, og at man hellere skal købe en 340i turbobenziner eller måske en 6-cylindret diesel. Det er helt okay at mene det, men har I været omkring BMW’s prisliste fornylig? Hvis jeg skulle punge ud for en 3-serie som privat- eller firmabil, ville det tage mig tre sekunder at vælge: Jeg tager selvfølgelig den, der giver bil i stedet for afgifter for pengene. Og det gør plugin-hybriden.

Valget, du står over for, er: Sedan eller stationcar? Vi testede og roste fornylig 330e sedan her i magasinet bortset fra pladsen i bagagerummet, som lider under batteriet i bunden. Det problem er mindre i 330e Touring (stationcar), der koster symbolske 11.000 kr. mere, og som fortsat har den smarte separate åbning af ruden i bagklappen for lettere adgang.